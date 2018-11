Eine weggeworfene Zigarette hat am Montag zu einem Brand im Gasthaus in Lind ob Velden geführt. Der Schaden sei laut Chef enorm, der Betrieb bleibt bis spätestens Donnerstag geschlossen.

Mehrere Feuerwehren mussten am Montag ausrücken © (c) Daniel Raunig

"Der Schaden ist enorm", sagt Wirt Peter Falle. Rund 30.000 bis 40.000 Euro hat am Montag ein Gast an Schaden in dem Traditions-Landgasthof in Lind ob Velden verursacht. Er hatte im Nichtraucherlokal unerlaubt auf der Toilette eine Zigarette angezündet und diese daraufhin in den Papierkorb geworfen. Der glimmende Stängel führte zu einer sofortigen Rauchentwicklung. "Bemerkt haben wir den Brand erst, als der Rauchmelder angegangen ist", sagt Falle.