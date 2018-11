Am 1. Dezember öffnet der Pop up-Store "Babybox" am Standesamtsplatz in Villach seine Pforten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Holzfeind

Eine Neueröffnung gibt es am 1. Dezember am Standesamtsplatz in der Villacher Innenstadt. Auf Initiative des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF), der Stadt und dem Land, eröffnet Isabella Hold im ehemaligen "s´frische Eck" den Pop-up-Store „Babybox by Mamabo“. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen“, freut sich Hold. Bei der Eröffnung wird auch ein Rahmenprogramm geboten. Neben einer Band wird es ein Gewinnspiel und einen Märchenerzähler geben.