Trotz Schließung der Raiffeisenbank Drobollach bleibt zumindest der Bankomat entgegen den ursprünglichen Plänen am bisherigen Standort. Zudem wird ein spezielles Taxiservice angeboten.

Faaker See

Die Raiffeisenbank in Drobollach schließt am 30. November © Jandl

Nur noch diese Woche hat die Raiffeisenbank Villach ihre Zweigstelle in Drobollach geöffnet, dann wird sie nach rund 40 Jahren geschlossen. Ursprünglich war es vorgesehen, auch den Bankomat am Standort Drobollach aufzugeben. Davon ist man wieder abgerückt. "Wir haben uns mit dem Thema noch einmal intensiv beschäftigt und uns nach vielen Gesprächen auch mit den Tourismusbetrieben entschlossen, den Bankomat doch am alten Standort zu belassen", sagt Hannes Lesjak, Direktor der Raiffeisenbank Villach.

