Das Tief verabschiedet sich, am Dienstag lockert es im Raum Villach wieder auf. Die Tagestemperaturen bewegen sich um 5 Grad.

© Fuchs

Das zum Wochenstart wetterbestimmende Tief zieht langsam weiter und der Luftdruck beginnt am Dienstag zu steigen. Als Folge beruhigt sich das Wetter, gebietsweise hellt es schon auf. Vielerorts gestaltet sich der Dienstag oft noch stark bewölkt mit nur kurzen Auflockerungen oder Aufhellungen nach Westen hin. Abgesehen von letzten Schauern im Bergland bleibt es meist gänzlich trocken. "Der Wind weht in erster Linie aus nördlicher Richtung und er fühlt sich ziemlich kalt an", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst "meteo experts". Die Tageshöchsttemperaturen schaffen beispielsweise im Raum Wernberg rund 5 Grad.