Adventzeichnung vom Vorjahr von Emma Stuphann © kk

Alle Jahre wieder veröffentlicht die Kleine Zeitung Kinderzeichnungen im Advent, damit die Vorbereitungszeit auf das Christkind besser überbrückt werden kann. Für unseren speziellen Adventkalender brauchen wir wieder eure Hilfe, liebe Kinder: Bitte schickt uns eure schönsten Advent- und Weihnachtszeichnungen sowie separat dazu ein Porträt von euch per Post an die Kleine Zeitung, Freihausgasse 10, 9500 Villach, oder an villach@kleinezeitung.at. Bitte Alter und Wohnort hinzufügen.