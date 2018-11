Nach kurzer Schließung wegen Insolvenz hat die OVS-Filiale im Villacher Atrio nun wieder geöffnet. Italienische Muttertochter will Filiale längerfristig weiterführen.

Die OVS-Filiale im Atrio hat wieder geöffnet © KK/Atrio

Am 5. November gingen die Rollläden in der OVS-Filiale im Villach Atrio nach unten. Die kurzfristige Kündigung des Pachtvertrages wegen der Insolvenz der Österreich-Tochter der italienischen Investmentgruppe Sempione Fashion rund um OVS, die 2016 das ramponierte Charles Vögele-Unternehmen übernahm, war ein Schlag für das Atrio so kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Nun sind die Rollläden aber wieder oben, die Filiale hat nun wieder geöffnet, und das könnte sie auch bleiben.

