Das Geschäft "Handydoc.cc" in der Gerbergasse in Villach hat geschlossen. Grund dafür waren laut Zentrale Mitarbeiterprobleme und Umsatzrückgang.

Das ehemalige Handyshop-Geschäft in der Gerbergasse ist nun zu vermieten © Holzfeind

Seit wenigen Tagen geschlossen hat das Geschäft „Handydoc.cc“ in der Gerbergasse in der Villacher Innenstadt. „Es gab zwei Gründe für die Schließung. Erstens hatten wir ein Problem, kompetente Mitarbeiter zu finden, andererseits ist der Umsatz zurückgegangen“, sagt Chef Sandro Sarman. Nun konzentriere man sich auf die beiden anderen Standorte in Spittal und Lienz mit insgesamt drei Mitarbeitern, heißt es. "Handydoc.cc" war rund 20 Jahre in Villach angesiedelt, zuletzt drei Jahre davon in der Gerbergasse.