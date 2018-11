Facebook

Vor einer Woche war ein Stall in Wernberg bis auf die Grundmauern niedergebrannt © Raunig

Großeinsatz der Polizei am Sonntag in Wernberg. Bei einem landwirtschaftlichen Anwesen im Bereich der Ortschaft Umberg war Samstagnacht gegen 23 Uhr ein kleinerer Brand ausgebrochen. Polizeibeamte waren schnell vorort und konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren löschen. Wie jetzt bekannt wurde, standen daraufhin am Sonntag das Sondereinsatzkommando "Cobra", mehrere Polizeistreifen - auch aus angrenzenden Bezirken - sowie die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Staßenkriminalität im Einsatz. Polizeisprecher Rainer Dionisio bestätigt auf Nachfrage der Kleinen Zeitung, dass nach einer Fahndung in unmittelbarer Nähe zum Tatort eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land festgenommen wurde. Ob sie die Brandstifterin von Wernberg ist, werden erst die weiteren Ermittlungen ergeben. Montagvormittag wird die Frau einvernommen.