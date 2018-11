In der Nacht auf Samstag fing eine Mülltonne im Gemeindegebiet von Faak zu brennen an. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr und konnten das Feuer bis zu deren Eintreffen löschen.

© Klz/Fuchs

Am Samstag gegen 00.10 Uhr brach im Gemeindegebiet von Faak aus bisher unbekannter Ursache in einer 1100 Liter fassenden Kunststoffmülltonne, die an der Wand eines alten Wirtschaftsgebäudes stand, ein Brand aus. Die Tonne verbrannte dabei zur Gänze und die Flammen griffen auf zwei daneben stehende Mülltonnen sowie auf die Holzschalung und einen Teil der Dachkonstruktion des Gebäudes über.