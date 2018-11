Facebook

Tägliche Staus lassen die Dorfgemeinschaft Maria Gail auf die Barrikaden steigen. Kreisverkehr an der Kreuzung Maria-Gailer-Straße/Kleinsattelstraße gefordert. © (c) Markus Traussnig

Rund 140 Mitglieds-Haushalte zählt die Dorfgemeinschaft Maria Gail. Nun fordert sie einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Maria-Gailer-Straße/Kleinsattelstraße. „Das Verkehrsaufkommen hat sich in Maria Gail zuletzt stark erhöht. Die Bevölkerung ist belastet“, sagt Obfrau Christa Mitterböck. Vor allem an den Einbindungen von Anton-Tuder-Straße und Kleinsattelstraße in die Maria-Gailer-Straße komme es oft zu Staus und brenzligen Situationen. Deshalb schlägt die Dorfgemeinschaft einen doppelten Kreisverkehr vor, an den Maria Gail durch eine Zufahrt von der Arnold-Clementschitsch Straße her angebunden werden soll. „Aber nur aus dem Ort heraus, eine Zufahrt vom Kreisverkehr nach Maria Gail wollen wir nicht“, so Mitterböck.

