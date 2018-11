Jobs in öffentlichen Ämtern können teilweise nicht nachbesetzt werden. Stadt will Recruiting ändern.

Im Rathaus wird es immer schwieriger, öffentliche Ämter zu besetzen © Raunig

Veränderungen geben soll es künftig beim Personal-Recruiting im öffentlichen Bereich. Weil für diverse Jobs in leitenden Positionen – allen voran in der Baubranche – keine geeigneten Bewerber gefunden werden können, will Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) die Anforderungsprofile breiter definieren.

