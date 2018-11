Nach Großbrand schreitet Wiederaufbau im Schleifmittel-Werk 3M in Villach voran. Im März soll neues Ofenhaus in Betrieb gehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das vom Feuer völlig zerstörte „alte“ Ofenhaus wurde in den vergangenen Monaten abgerissen. Die Brandspuren sind noch zu sehen © 3M/kk

Der 13. März ist ein Tag, den man bei der Firma 3M nicht vergessen wird. Das Ofenhaus des Schleifmittel-Werks in der St.-Magdalener-Straße stand in Vollbrand. Ein Drittel der 15.000 Quadratmeter Werksfläche wurde zerstört. Der US-Konzern bekannte sich aber trotz Schutt und Asche umgehend zum Standort Villach und investiert nun 29 Millionen Euro in Wiederaufbau, Modernisierung und Automatisierung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.