Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Direkt unterm Fitnessstudio im V-Center eröffnet Selcuk Yalcin Mitte Dezember die "Döneria" © Peter Kleinrath

Seit Mitte Oktober arbeitet Yasar Cetin an seinem neuen "Kebap House" im GAV-Center in der Handwerkstraße 20. Das Restaurant in den ehemaligen Raika-Räumlichkeiten möchte er Mitte Dezember eröffnen. "Ich arbeite schon seit Jahren in der Kebap-Branche. Mit einem eigenen Lokal erfülle ich mir einen lang ersehnten Traum", so Cetin. Das "Kebap House" wird als Familienbetrieb geführt. Neben seiner Ehefrau werden auch die Kinder mithelfen.