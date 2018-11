Facebook

Die Pflanzen vor dem Eingang zur ehemaligen Strobl-Filiale zeigen die Schließung an © Jandl

Die Traditionsbäckerei Strobl hat vor Kurzem die Filiale auf dem Villacher Hauptplatz geschlossen. "Frequenz und Kaufkraft sind am Hauptplatz in den vergangenen Jahre enorm zurückgegangen, das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Miete passt nicht und die Behörden machen es den Unternehmern ebenfalls immer schwerer. Jetzt konzentrieren wir uns eben auf die anderen 14 Filialen. Die beiden Mitarbeiterinnen bleiben im Betrieb", sagt Chefin Martina Strobl. In Villach sind das die Standorte in der Postgasse, Bahnhofstraße, in Landskron und in Völkendorf. Weitere Filialen betreibt das Unternehmen in Klagenfurt, Spittal, Völkermarkt, Wernberg und im Stammhaus in Afritz. Der Familienbetrieb hat 90 Mitarbeiter.