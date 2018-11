17 Dienstnehmer sind vom Konkurs der Tischlerei Spendier e.U. in St. Egyden betroffen.

Die Tischlerei Spendier in St. Egyden ist in Konkurs © Kleinrath

800.000 Euro Aktiva, 2 Millionen Euro Passiva: Über die mit 1,2 Millionen Euro überschuldete Tischlerei Spendier e.U. in St. Egyden (Gemeinde Velden, Bezirk Villach-Land) wurde am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das meldet der KSV1870.