Am Wöllaner Nock könnten bis zu 15 Windräder entstehen. Kritik der Kelag an Verordnung des Landes.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Windräder (hier in der Steiermark) erzeugen saubern Strom, sind aber umstritten © Wieser

30 Windkraftanlagen der Kelag mit der Gesamtleistung von 150 Gigawattstunden erzeugen im Burgenland, in Rumänien, Bulgarien und Kroatien bereits Strom. Nun will der Landesenergieversorger erstmals auch am Heimatmarkt Energie aus Windkraft produzieren. Derzeit würden mehrere geeignete Standorte „von der Koralm bis zu den Nockbergen“ geprüft. „Wir wollen potenzielle Flächen ausfindig machen und evaluieren“, sagt der Leiter das Kelag-Geschäftsfeldes Windenergie, Bernd Neuner.

"Konstruktive Diskussionen"

Bürgermeister und Anrainer infrage kommender Kommunen würden derzeit kontaktiert. Unter anderem in der Gemeinde Arriach, wo ein Standort am 2145 Meter hohen Wöllaner Nock geprüft wird. 15 Windkraftanlagen könnten am Bergkamm entstehen. Der Arriacher Bürgermeister Gerald Ebner (FPÖ), in dessen Gemeindegebiet der Wöllaner Nock fällt, weiß von den Verhandlungen der Kelag mit Grundeigentümern, glaubt aber nicht, dass sie einen positiven Ausgang nehmen werden. „Von Amts wegen stehen alle Ampeln auf Rot“, sagt Ebner, der sich selbst „weder als Gegner, noch als Befürworter von Windrädern“ sieht. Flächenwidmung, Tourismuszonen, Naturschutz, Forstrecht: Nachdem Arriach gerade erst 2017 ein mit dem Land Kärnten akkordiertes Ortsentwicklungskonzept beschlossen hat, gäbe es da zu viele Parameter, die sich spießen. Falls die Sache dennoch spruchreif werde, hat Ebner seine Vorgangsweise auch schon parat: „Dann würde ich für einen Volksentscheid plädieren.“ Die Kelag wiederum spricht von einer „fairen und konstruktiven Diskussion auf Augenhöhe mit den Grundeigentümern. „Man teilt unsere Meinung, dass jeder einen Beitrag leisten muss“, so Neuner.

Eines von mehreren Projekten

Ein Windpark am Wöllaner Nock sei aber „nur eines von mehreren Projekten, die wir derzeit verfolgen“, betont Kelag-Vorstand Manfred Freitag. Die Windräder sollten, so Neuner, möglichst „freistehend“ errichtet werden. Dass man damit im Widerspruch zur geltenden „Windkraftstandorträume-Verordnung“ des Landes, die eine geringe Sichtbarkeit der Anlagen vorschreibt, stünde, ist der Kelag bewusst: „Wir haben in Kärnten diesen großen Stolperstein. Die wirklich interessanten Standorte auf Berggipfeln wären demnach nicht erlaubt“, weiß Freitag. Dennoch strebe man exponierte Lagen im Mittelgebirge an: „Diese Regelung des Landes muss geändert werden, denn die wirklich interessanten Standorte sind dadurch derzeit blockiert. Diese Regelung zur Sichtbarkeit ist nicht zielführend.“

"Windräder für Klimaziele"

Dass künftig auch in Kärnten verstärkt Windenergie erzeugt werden soll – derzeit sind erst zwei Anlagen auf dem Plöckenpass in Betrieb –, um die von der Bundesregierung vorgegebenen Klimaziele (100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030) zu erreichen, ist für Freitag klar: „Kärnten muss seinen Beitrag dazu leisten.“ Die verbesserte Anlagentechnologie sei auch für hochalpines Gelände geeignet. Über die Zahl der geplanten Windkraftanlagen schweigt er: „Das Nennen von Zahlen wäre am Anfang eher hinderlich“, sagt Freitag. In drei bis fünf Jahren sollten, so der Plan, die ersten Anlagen der Kelag in Kärnten in Betrieb gehen.