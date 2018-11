Duft von Weihnachten liegt in den nächsten Wochen in der Luft. Christkindlmärkte in der Region haben einiges zu bieten.

Die Westbucht des Wörthersees wird heute zur Kulisse der Engelstadt © (c) Gert Steinthaler/kk

Unzählige Gassen der Region Villach werden bereits von Weihnachtsbeleuchtung erhellt, es riecht nach Tannenzweigen, Glühwein und Baumkuchen. Velden wird am Freitag (24. November, ab 15 Uhr) zur romantischen Engelstadt am Wörthersee. Der Veldener Advent öffnet freitags von 15 bis 20 Uhr, an den Wochenenden bereits ab 11 Uhr. Kutschenfahrten, Bootstouren und der Kinderadvent machen das Warten aufs Christkind zum Erlebnis. www.veldener-advent.at

Streichelzoo und Weihnachtsbasteln

Am Freitag, am 24. November, verwandelt sich Ferndorf in eine vorweihnachtliche Winterlandschaft. Der eintägige Christkindlmarkt beginnt um 11 Uhr am Neuen Dorfplatz. Los gehts mit einem Adventkonzert der Werkskapelle Ferndorf. Parallel dazu gibts den Streichelzoo der „Villa Kunterbunt“ für die kleinen Gäste. Kekse backen mit Kindern findet von 11 bis 14 Uhr in der Küche des Mehrzweckhauses statt. Ab 13 Uhr geht es mit Weihnachtsbasteln im kleinen Saal der Gemeinde weiter. Der Nikolaus kommt um 16.30 mit Geschenken für alle.

„Glück auf!“ beim Bergmanns-Advent

In Bleiberger Hochtal gibt es von 29. November bis 16. Dezember zwar keinen klassischen Adventmarkt mit Hütten, Lagerfeuer und Kunsthandwerk, dafür aber eine weihnachtliche Veranstaltungsreihe in Form vom Bad Bleiberger Bergmanns-Advent. Auftakt ist kommenden Donnerstag, den 29. November, um 15 Uhr, mit „Basteln im Naturpark Dobratsch“ mit den Naturparkrangern im Kulturwirt „Zum Mohren“. Am 1. Dezember um 10 Uhr findet der Barbaramarkt am Barbaraplatz statt, am 2. Dezember folgt die Barbaramesse in der Perschazeche. Alle Termine unter www.bad-bleiberg.at.

Die Barbaramesse in der Perschazeche Foto © kk

Kunsthandwerk, Perchten und der Nikolaus

Am ersten Adventwochenende finden in unserer Region mehrere Adventveranstaltungen statt. Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten erwarten die Besucher am 30. November und 1. Dezember in der Dreiländereck-Gemeinde Arnoldstein am Gemeindeplatz. Der Heilige Nikolaus kommt um 15.30, gefolgt von der Perchtengruppe Dreiländereck um 16 Uhr.

In St. Jakob im Rosental geht zeitgleich der St. Jakober Advent am Hauptplatz über die Bühne. Start ist an beiden Tagen um 17 Uhr. Der Nikolaus kommt hier ebenfalls am Samstag, den 1. Dezember, um 18.30 Uhr.