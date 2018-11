Schüler des CHS und des BG/BRG St. Martin ziehen Ende November für einen Tag in die Hofburg ein und erleben die Gesetzgebung.

Die 1 BWF des CHS mit Professorin Petra Mayer erprobte eine eigene Choreographie zum Thema Demokratie © kk

Was bedeutet Demokratie für dich und deine Klassenkollegen? Diese Frage galt es für Schüler der neunten Schulstufe in Kärnten und dem Burgenland möglichst kreativ zu beantworten. Die vier besten Klassen, wurden von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka für 30. November in die Hofburg eingeladen, um die Gesetzesgebung hautnah mitzuerleben. Unter den Top vier finden sich gleich zwei Villacher Schulen: Die 5a-Klasse des BG/BRG St. Martin und der 1 BWF-Klasse des CHS. Beide Klassen überzeugten die Fachjury mit auditiven Beiträgen.

