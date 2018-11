Facebook

Die Polizeiinspektion beim Villacher Hauptbahnhof wird es nicht wieder geben © KLZ/Traussnig

Wüste Szenen spielten sich am Abend des 29. Juli nahe des Villacher Hauptbahnhofes ab: Sieben bis zehn vor allem afghanische Staatsbürger griffen sieben Männer (Russen und Österreicher) an. Mit Holzstöcken, Gürteln und Glasflaschen gingen die Angreifer laut Polizei auf die andere Gruppe los. Die Folge der minutenlangen Massenschlägerei: zwei Verletzte – und eine parlamentarische Anfrage der Villlacher Abgeordneten Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ) an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

