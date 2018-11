Kleine Zeitung +

Villach „Hartlauer Neu“ eröffnet demnächst

Das noch im Umbau befindliche Hartlauer-Geschäft auf dem Hauptplatz eröffnet, wie geplant, am 29. November. Bis dahin ist Hartlauer weiter im „Ausweichquartier“ in der früheren Billa-Filiale am Hauptplatz anzutreffen.