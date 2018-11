Villach"Hotel Seven": Falsche Bauhöhe schlägt hohe Wellen

Bürger und Politiker hinterfragen, wie es zum Bau des um 74 Zentimeter zu hohen Hotels am Stadtrand von Villach kommen konnte. Gemeinderat soll im Frühjahr über Genehmigung entscheiden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Hotel wurde nahe der Autobahnzufahrt Faaker See errichtet © (c) Hannes Pacheiner

Die Diskussion um den ungültigen Bebauungsplan des "Hotel Seven" am Stadtrand von Villach will nicht abreißen. Das Hotel von "Hendlbaron“ Miki Aleksic wurde um 74 Zentimeter zu hoch gebaut, als im Bebauungsplan bewilligt. Jetzt muss der Gemeinderat neu entscheiden.