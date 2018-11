Die Bäckerei Berger schaffte beim Falstaff-Voting in Kärnten ganz klar den ersten Platz.

Christian Berger freut sich über die Auszeichnung © kk

Im Vorjahr reichte es für die Bäckerei Berger aus Villach im Falstaff-Voting für Platz zwei in Kärnten, heuer setzte das Unternehmen eines drauf. Mit beinahe der Hälfte aller Stimmen (48,5 Prozent) ließ man die Konkurrenz aus Kärnten deutlich hinter sich. Der zweitplatzierte Bäckerei Stocklauser aus Weitensfeld im Gurktal erhielt rund 11,11 Prozent der Stimmen. Dritter in Kärnten die Bäckerei Wienerroither in Pörtschach mit 10,97 Prozent.