Die Feuerwehren Tröpolach und Rattendorf konnten den Brand rasch löschen © KLZ/Weichselbraun

Am Montag gegen 22 Uhr lenkte ein Villacher (21) seinen Pkw auf der B90 von Nassfeld in Richtung Tröpolach in der Gemeinde Hermagor. Plötzlich bemerkte er im Motorraum eine Rauchentwicklung und blieb zur Überprüfung stehen.

Bei der ersten Nachschau bemerkte der Mann eine kleine Flamme im Motorraum. In Ermangelung eines Feuerlöschers verständigte er sofort über Notruf die Landesalarm- und Warnzentrale. Das Feuer breitete sich aber in der Folge blitzartig aus und das Fahrzeug stand in kurzer Zeit in Vollbrand. Der Lenker und seine drei Mitfahrer konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Tröpolach und Rattendorf standen mit 25 Leuten im Einsatz und konnten das Feuer nach dem Eintreffen rasch unter Kontrolle bringen. Am Pkw entstand Totalschaden Die B90 war bis 22 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.