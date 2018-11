Vom Süden her machen sich am Dienstag neue Schneewolken bemerkbar. Die Temperaturen bewegen sich knapp über 0 Grad.

Mehr Neuschnee für die Gerlitzen © Gerlitzen/KK

Der Tiefdruckeinfluss nimmt weiter zu, von Süden her machen sich neue Schneewolken bemerkbar. Kälte und Schneefall sorgen insbesondere am Morgen für eine weiße Überraschung und für einen holprigen Start in den Tag. Probleme und Behinderungen im Berufsverkehr sind vorprogrammiert.