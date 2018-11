In der Gemeinde Wernberg begann am Sonntagabend ein Wirtschaftsgebäude zu brennen. Neun Feuerwehren mussten zu dem Vollbrand ausrücken.

Die Feuerwehren mussten nach Wernberg ausrücken © Weichselbraun

In Villach-Land heulten am Sonntag die Sirenen: Die Feuerwehren mussten zu einem Brand ausrücken. Laut der Kärntner Landesalarm- und Warnzentrale brannte ein Wirtschaftsgebäude in der Gemeinde Wernberg.