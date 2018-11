Lokalbesuch in Villach endete für Wiener (24) mit blutender Wunde im Gesicht. Ein Arnoldsteiner (25) soll mehrmals mit wuchtigen Fausthieben auf den Wiener eingeschlagen haben. Er wird angezeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt nach der Auseinandersetzung © Jürgen Fuchs

Was sich genau am Sonntag gegen 2 Uhr Früh in einem Villacher Innenstadtlokal zugetragen hat, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fest steht, dass es zwischen einem Arnoldsteiner (25) und einem Wiener (24) zu einem handfesten Streit gekommen ist.