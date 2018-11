Facebook

Tony Franklin mit seinem legendären Fender Fretless Precision Bass im Bluesiana © Peter Kleinrath

Während in Villach der Adventmarkt öffiziell eröffnet wurde, gastierte Ausnahme-Bassist Tony Franklin aus England im Bluesiana Rock Café in Velden am Wörthersee. Bekannt wurde Franklin Mitte der 1980er als Mitglied von The Firm. Die neue Band von Jimmy Page (The Yardbirds, Led Zeppelin) und Paul Rodgers (Free, Bad Company, Queen) existierte zwar nur für etwa drei Jahre, wird jedoch nicht nur in Musikerkreisen bis heute für ihre erstklassigen Rocksongs und Balladen verehrt. Nach der Auflösung schloss sich Franklin der Gruppe Blue Murder um John Sykes (Thin Lizzy, Whitesnake) an, tourte unter anderem mit Roy Harper, Kenny Wayne Shepherd und Whitesnake und brachte zahlreiche Soloplatten heraus.