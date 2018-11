Facebook

Es wird ein vielfach sonniger Tag © Helmuth Weichselbraun

Noch bestimmt das Hochdruckgebiet über Nordeuropa auch unser Wetter und die vom Osten her einströmenden Luftmassen sind weiterhin recht frisch. Außerdem nähert sich langsam ein sogenanntes Höhentief unserem Land, welches dann zu Wochenbeginn an Einfluss auf unser Wetter gewinnen sollte. Am Sonntag lösen sich die zu Tagesbeginn vorhandenen Nebel- oder Hochnebelfelder zumeist am Vormittag wieder auf.