Ein Italiener fuhr bei Velden falsch auf die Südautobahn auf. Die Geisterfahrerkralle beschädigte die Reifen seines Wagens. Andere Autofahrer hinderten hinderten den Mann am Weiterfahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Geisterfahrerkralle stoppte den Mann © Trueffelpix - Fotolia

Ein 59-jähriger Lenker aus Italien fuhr am Freitag gegen 23.30 Uhr, mit seinem Auto in Velden auf der Autobahnauffahrt Velden-Ost falsch auf die Südautobahn (A 2) in Richtung Klagenfurt auf. Dabei wurde die Geisterfahrerkralle ausgelöst und die Reifen des PKW beschädigt wurden.