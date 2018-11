In der Franz-Jonas-Straße entstanden neue geförderte Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft „meine heimat“. Am Freitag war Schlüsselübergabe.

Schlüsselübergabe für die „meine heimat“-Wohnungen in der Franz-Jonas-Straße © (c) Adrian Hipp/meine heimat/kk

Die Baustelle zwischen Villach und Wernberg war nicht zu übersehen. In der Franz-Jonas-Straße entstanden neue geförderte Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft „meine heimat“. Am Freitag konnten die 56 Wohnungen in der Größe zwischen 55 und 83 Quadratmeter an ihre Mieter übergeben werden. „Die neue Wohnanlage besticht durch moderne Architektur, hohe Funktionalität und vor allem mit großen Balkonen und Terrassen“, sagt „meine heimat“-Vorstandvorsitzender Helmut Manzenreiter. Beheizt wird das Objekt mit Fernwärme der Kelag Wärme. Investiert wurden in das Wohnprojekt 8,5 Millionen Euro. Die Vergabe erfolgte durch die Stadt Villach und die Genossenschaft.