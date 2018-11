Facebook

Zahlreiche Villacher und unzählige Gäste ließen sich die Eröffnung vom Villacher Advent nicht entgehen © (c) Hannes Pacheiner

Die Eröffnung am Rathausplatz stand ganz im Zeichen des 200-Jahr-Jubiläums des Weihnachtsklassikers „Stille Nacht“. „Die Weihnachtsbeleuchtung hüllt unsere Altstadt ab sofort wieder in eine festliche, romantische Atmosphäre. Ab morgen (Samstag, 17. November) ist auch die beliebte Eislaufarena am Rathausplatz kostenlos nutzbar“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), der sich im Rahmen der Festveranstaltung auch bei all jenen Einsatzkräften bedankte, die kürzlich beim Hochwasser enorm gefordert waren und Unglaubliches geleistet haben.