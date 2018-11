Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Wiedenbauer und Günther Pfeifhofer auf der Baustelle © (c) Weichselbraun Helmuth

Dass sich in einem Baumarkt alles um das Thema Bauen dreht, liegt in der Natur der Sache. Seit gut einem Monat wird bei ÖBAU Mössler in Villach-Landskron aber selbst gebaut.