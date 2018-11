Bebauungsplan ungültig"Hotel Seven" wurde zu hoch gebaut

"Handlbaron"-Hotel in Villach ist um 74 Zentimeter zu hoch. Bebauungsplan muss neu genehmigt werden, ein Einspruch liegt vor.

Seit September hat das Hotel nah der Autobahnauffahrt Maria Gail offen © (c) Hannes Pacheiner

So minimal sich der Planungsfehler anhört, so komplex sind die Behördenwege für "Hendlbaron" Miki Aleksic jetzt. Das „Hotel Seven“, das der Unternehmer im September am Villacher Stadtrand eröffnet hat, wurde um 74 Zentimeter zu hoch gebaut. Somit wurde der Bebauungsplan nicht eingehalten und ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet.

