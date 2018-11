Kleine Zeitung +

Feistritz/ Drau 63-jähriger Frau die Brieftasche gestohlen

Eine 63-jährige Frau wurde in einem Geschäft in Feistritz an der Drau bestohlen: Ein unbekannter Täter stahl ihr die Brieftasche und hob danach mit ihrer Bankomatkarte 1000 Euro ab.