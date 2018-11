Facebook

Perchten und Krampusse haben in der Region Villach wieder Hochsaison © Weichselbraun

Schlägereien, Verletzte, gestohlene Polizei-Kennzeichen und mehrere Anzeigen. Das war die Bilanz eines Krampuslaufs in Rennweg vor wenigen Tagen. Auch in Villach und Umgebung haben Krampusse und Perchten in den nächsten Tagen und Wochen Hochsaison. Damit die Gefahr von Exzessen minimiert wird und das gelebte Brauchtum im Vordergrund steht, sind Behörden, Einsatzkräfte, Veranstalter sowie „schaurige Gesellen“ und Zuschauer gefordert.

