Die Reinigungsarbeiten in der Tourismusschule Villach dürften noch Monate andauern. Jetzt wird in anderen Internaten nach Zimmern gesucht. Derzeit sind etwa 15 Schüler betroffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Privat

In der 50-jährigen Geschichte der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach hat es das noch nicht gegeben. Seit mehr als einem Monat kämpft die Bildungseinrichtung gegen Bettwanzen im Internat an. Zehn Zimmer werden derzeit komplett entkernt und bis zur Betondecke zurückgebaut. "Wir reißen alles heraus, angefangen von Teppichen bis hin zu Rigipswänden. Der Aufwand ist enorm", sagt Direktor Gerfried Pirker. Nach der Entkernung erfolgt eine Grundreinigung, dann wird sich zeigen, ob alle Schädlinge bekämpft werden konnten.