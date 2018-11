Facebook

Hochdruckeinfluss beschert uns am Donnerstag voraussichtlich eher freundliches und damit zumindest auf den Bergen auch oft sonniges Wetter. Ein Spielverderber ist aber Hochnebel, der vor allem am Morgen in den Niederungen häufig vorhanden sein sollte. Der Hochnebel dürfte sich zumeist am Vormittag oder zur Mittagszeit auflösen können.. Außerhalb des Nebels bietet uns der Donnerstag viel Sonnenschein und richtige Wolken sind kaum ein Thema.