Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine ganze Stadt wurde für Leseratten aufgebaut © (c) Hannes Pacheiner

In der Galerie Freihausgasse, üblicherweise Ort hochkarätiger Ausstellungen international renommierter Künstler, herrscht derzeit aufgeregtes Kindergewusel. Die Galerie ist heuer erstmals das Zentrum des Kinderliteraturfestivals „Lesestadt“. Ein Festival, das in dieser Form einzigartig in Kärnten ist und zeigt, „dass das Buch in keinster Weise tot ist“, freut sich der Villacher Bürgermeister und Kulturreferent Günther Albel (SPÖ). Über 1500 Anmeldungen gibt es alleine für die Vormittagsveranstaltung. „Und es werden täglich mehr“, freut sich Martin Mittersteiner, Cheforganisator der Lesestadt.