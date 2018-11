Kleine Zeitung +

Villach Brandalarm in Schule: Putztücher hatten zu glosen begonnen

Um 23.30 Uhr wurden die Feuerwehren in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in einer berufsbildenden Schule in Villach gerufen. Brandherd war ein Putzkarren in einem Seminarraum.