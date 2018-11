Der Leiter der Gynäkologie am LKH Villach wurde fristlos entlassen, weil laut Kabeg die Patientensicherheit gefährdet war. Wenige Tage später nahm er sich das Leben.

Eine Tragödie erschüttert das LKH Villach: Vorangegangen ist ihr die fristlose Entlassung des Leiters der Gynäkologie. Der Grund laut Kabeg: Die Patientensicherheit sei gefährdet gewesen. Näher will man sich dazu nicht äußern. Nur so viel: Die Situation sei so gewesen, dass keine andere Möglichkeit bestanden habe, als die Entlassung auszusprechen, erklärte der Vorstand der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft, Arnold Gabriel. Dies sei Ende Oktober erfolgt.