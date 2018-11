Facebook

Der Kran konnte nun aus dem Bereich der Wehrmauer entfernt werden © KK/Kelag

Die Akutphase des Hochwassers ist zwar längst vorbei, dennoch hinterlässt es weiter Spuren – auch im Gailkraftwerk Schütt. Dort ließen die gewaltigen Wassermassen die Gail, flussabwärts gesehen, auf der linken Seite ausufern. Das wiederum führte trotz aller Bemühungen der Kelag-Mitarbeiter zu Schäden an der Baustelleneinrichtung (Container, Schalungen, Baumaterial) und ließ den Baukran umstürzen. Letzterer wurde heute, Dienstag, aus dem Bereich der Wehranlage geborgen.

„Nun arbeiten wir weiter daran, die Gail wieder in ihr Flussbett zu bringen, das Ufer mit einem Damm zu sichern und die Baustelle trocken zu legen“, sagt Christian Rupp, Leiter der Kelag-Erzeugung. Derzeit sei man mit schwerem Gerät mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Erst wenn alles trockengelegt ist, können die Bauarbeiten an der Wehranlage fortgesetzt werden. Etwa das Armieren und Betonieren der weiteren Wehrpfeiler.

Der umgestürzte Kran während des Hochwassers. Am unteren Bildrand bahnte sich die Gail mit ihren Wassermassen einen Weg am Kraftwerk vorbei Foto © KLZ/Claudia Lux

„Derzeit überlegen wir, wie wir mit den Ausschwemmungen im Uferbereich umgehen und eine entsprechende Ufersicherung herstellen und die Wehranlage an den felsigen Untergrund anbinden“, so Rupp. Eine erste Begehung mit Geologen hat stattgefunden. Es bedarf aber, laut Kelag, noch genauerer Aufschlüsse des Untergrundes. Keine großen Auswirkungen hatte das Hochwasser auf die Arbeiten am Oberwasserkanal und in der Maschinenhalle. Hier wird seit der Vorwoche wieder gearbeitet.

Inwieweit das Hochwasser den Zeitplan für die 25 Millionen Euro teure Generalsanierung des mehr als 100 Jahre alten Kraftwerks beeinträchtigt, lässt sich noch nicht genau abschätzen. Der Probebetrieb war für März geplant, die Fertigstellung im Sommer nächsten Jahres.

