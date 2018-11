Heute Zusatztermin"Weibspassion": Das bietet das Theaterstück zum Frauenwahlrecht

Facebook

Familie "IsHaltSo" diskutiert im Dörfchen "MuckNitAuf" über Frauenrechte © Peter Kleinrath

Am 12. November 1918 wurde das Frauenwahlrecht in der neugegründeten Republik Deutschösterreich eingeführt. Aus diesem Grund nahm sich die Frauenbewegung Villach diesem wichtigen Thema an und stellte ein Theaterstück auf die Beine, das gestern Abend, genau 100 Jahre später, im Kulturhofkeller Villach Premiere feierte. Stadträtin und Obfrau der Frauenbewegung Katharina Spanring (ÖVP) stand neben Regina Klammer, Sophie Dermutz und Laura Götz selbst auf der Bühne.