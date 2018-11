Unbekannte Täter stahlen teures E-Bike vom Betriebsgelände eines Zweiradfachgeschäfts in Villach.

Wie erst jetzt angezeigt wurde, stahlen bislang unbekannte Täter am 9. November vom Betriebsgelände eines Zweiradfachgeschäftes in Villach ein teures E-Bike. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss an einem Steher eines Carports angekettet und hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.