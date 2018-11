Unbekannte Täter drangen in eine Wohnung in Villach ein, der Versuch eine zweite Wohnung aufzubrechen scheiterte.

Am Montag brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.30 und 17.40 Uhr in einem Mehrparteienwohnhaus in Villach in die Wohnung einer 58-jährigen Frau, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Dieselben Täter versuchten noch in die Nachbarswohnung einzubrechen, scheiterten jedoch.