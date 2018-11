Facebook

Symbolbild © Helmuth Weichselbraun

Bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in St. Jakob im Rosental wurden am Montag ein Slowene (56) und seine Frau (52) auf frischer Tat ertappt. Ein Privatdetektiv beobachtete und stellte die beiden, daraufhin verständigte der die Polizei. Bei einer freiwilligen Nachschau im PKW der beiden Slowenen fanden die Beamten noch eine größere Menge an Lebensmitteln, neuwertige Elektrogeräte, zwei Winkelschleifer, einen Laptop, ein Paar Skier, und eine Spiegelreflexkamera.