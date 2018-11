Facebook

Julia und Constantin von Deines führen das Schlosshotel Velden – sie richten sich langristig am Wörthersee ein © FMTG

Seit Ende Oktober führt ein Ehepaar das Schlosshotel Velden: Julia und Constantin von Deines kamen vom Nassauer Hof in Wiesbaden, wie das Schlosshotel Mitglied der Gruppe „Leading Hotels of the World“, an den Wörthersee. Vom Vorstand der Falkensteiner-Gruppe (FMTG) erhielten sie den Auftrag, das Haus in Velden „weiterzuentwickeln“. Nebensaisonzeiten und der Winter sollen „geschickt“ bespielt, die Mitarbeiterkontinuität verbessert werden.

