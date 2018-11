Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Messmer mit Ehefrau Alicea © Privat

Am 27. Oktober starben bei einem Anschlag auf die „Tree of Life“-Synagoge in der US-Großstadt Pittsburg elf Juden, sechs weitere wurden verletzt. An jenem Samstag flanierte der Kärntner Grafikdesigner Alexander Messmer, der seit 2014 in einem Vorort lebt, nichts ahnend durch die Innenstadt. „Dann bekam ich immer mehr Nachrichten – auch von meinem Vater aus Tirol – ob es mir gut ginge. Nach und nach erfuhr ich, was passiert war“, erinnert sich der 38-jährige Eishockeyfan.