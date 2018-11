Facebook

Titelseite der Kleinen Zeitung am 9. November 1968 © kk/privat

Einen besonderen Fund machte dieser Tage der Villacher Baumeister Klaus Wiedergut auf seiner Baustelle in der Villacher Innenstadt. Er fand hinter einer Abmauerung eine 50 Jahre alte Ausgabe der Kleinen Zeitung. Die verstaubten Blätter berichten vom 50. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik, über Sonderfinanzierungen für eine geplante Ringkanalisation an den Kärntner Seen und im Bahnhofkino in Villach spielt „Django“. Damals, im Jahre 1968, wurde das Haus in der Klagenfurter Straße gerade aufgestockt und Kriegsschäden beseitigt. Mit dem nunmehrigen 100. Jahrestag hat die Zeitung besondere Bedeutung.