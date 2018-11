Der warme November treibt seltene Blüten: In den Wäldern stecken die Eierschwammerl wieder ihre Köpfe aus dem Boden. Ernten darf man sie jetzt aber nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf dem Kreuzbergl wächst jetzt dieses Eierschwammerl © Elisabeth Peutz

Ungewöhnlich warm ist dieser November und seit es noch dazu geregnet hat, fühlen sich die Pilze offenbar wohl. Wer etwa auf dem Kreuzbergl in Klagenfurt oder am Fuße des Oswaldibergs in Villach seine Runden dreht, der stolpert fast über Eierschwammerln und Konsorten.