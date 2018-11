Facebook

Katharina Spanring spielt im Stück mit (rechts) © KK/Frauenbewegung Villach

Mit Humor aber einem ernsten Hintergrund nimmt sich die Frauenbewegung Villach heute und morgen Abend dem Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" an. In einem Theaterstück greifen vier AkteurInnen das politische Geschehen und die Entwicklung Frauenrolle auf. "Dazu zählt das Recht zu wählen und zu arbeiten genauso wie das Recht, über eine Abtreibung selbst entscheiden zu können", umschreibt Obfrau und Stadträtin Katharina Spanring (ÖVP), die selbst hochschwanger auf der Theaterbühne stehen wird. "Bis zum heutigen Tag war noch unklar, ob das Baby mir noch erlauben wird, auf der Bühne zu stehen. Derzeit sieht es aber noch gut aus", so Spanring schmunzelnd. Sie spielt im Stück die Rolle der Mutter. "Es war mir ein Anliegen ein so wichtiges Thema aufzugreifen. Es wird aber nicht nur ernst, sondern durchaus auch lustig werden."